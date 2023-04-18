Bloomberg з'ясувало, поблизу яких країн перевантажують російську нафту для обходу санкцій

"Нафта переміщається з одного судна на інше прямо в морі. Цей процес відомий як перевалка з судна на судно. Процедура необхідна, тому що найбільші нафтоперевізники не можуть безпосередньо завантажувати з російських портів", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що такі перевантаження зазвичай відбуваються в захищених водах, де хвилі невеликі, а аварійна служба знаходиться під рукою у разі розливу.

"Але танкери, що перевозять російську нафту, почали здійснювати такі операції в глибоких водах Атлантичного океану, причому останнє перекидання відбулося на північ від островів Зеленого Мису", - пише Bloomberg.

На азіатських маршрутах вантажі перевалюються не один, а двічі. Перший перехід відбувається в Йосу (Південна Корея), щоб звільнити спеціалізовані човникові танкери, необхідні деяких російських терміналах. Друга перевалка відбувається поблизу Сінгапуру, в районі, який тривалий час використовувався як Іраном, так і Венесуелою для зберігання та змішування вантажів, щоб приховати їхнє походження.

Bloomberg додало, що війна РФ проти України перетворила те, що колись було простою торгівлею, на складний, дорогий і набагато ризикованіший процес доставки нафти на ринок.