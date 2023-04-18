Bloomberg выяснило, вблизи каких стран перегружают российскую нефть для обхода санкций

"Нефть перемещается с одного судна в другое прямо в море. Этот процесс известен как перевалка с судна на судно. Процедура необходима, потому что крупнейшие нефтеперевозчики не могут напрямую загружать из российских портов", - говорится в материале.

Отмечается, что такие перегрузки обычно происходят в защищенных водах, где волны невелики, а аварийная служба находится под рукой при разливе.

"Но танкеры, перевозящие российскую нефть, начали совершать такие операции в глубоких водах Атлантического океана, причем последняя опрокидывание произошла к северу от островов Зеленого Мыса", - пишет Bloomberg.

На азиатских маршрутах груз переваливается не один, а дважды. Первый переход происходит в Йосу (Южная Корея), чтобы освободить специализированные челночные танкеры, необходимые в некоторых российских терминалах. Вторая перевалка происходит вблизи Сингапура, в районе, давно используемом как Ираном, так и Венесуэлой для хранения и смешивания грузов, чтобы скрыть их происхождение.

Bloomberg добавило, что война РФ против Украины превратила то, что когда-то было простой торговлей, в сложный, дорогостоящий и гораздо более рискованный процесс доставки нефти на рынок.