RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Bloomberg выяснило, вблизи каких стран перегружают российскую нефть для обхода санкций

Фото: Танкер (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Утратив свои европейские рынки, Россия теперь вынуждена поставлять свою нефть на гораздо большие расстояния - в Индию и Китай. Также РФ вынуждена регулярно перегружать свою нефть между разными танкерами для обхода ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Нефть перемещается с одного судна в другое прямо в море. Этот процесс известен как перевалка с судна на судно. Процедура необходима, потому что крупнейшие нефтеперевозчики не могут напрямую загружать из российских портов", - говорится в материале.

Отмечается, что такие перегрузки обычно происходят в защищенных водах, где волны невелики, а аварийная служба находится под рукой при разливе.

"Но танкеры, перевозящие российскую нефть, начали совершать такие операции в глубоких водах Атлантического океана, причем последняя опрокидывание произошла к северу от островов Зеленого Мыса", - пишет Bloomberg.

На азиатских маршрутах груз переваливается не один, а дважды. Первый переход происходит в Йосу (Южная Корея), чтобы освободить специализированные челночные танкеры, необходимые в некоторых российских терминалах. Вторая перевалка происходит вблизи Сингапура, в районе, давно используемом как Ираном, так и Венесуэлой для хранения и смешивания грузов, чтобы скрыть их происхождение.

Bloomberg добавило, что война РФ против Украины превратила то, что когда-то было простой торговлей, в сложный, дорогостоящий и гораздо более рискованный процесс доставки нефти на рынок.

Напомним, что большое количество российской нефти продолжает перекачиваться между танкерами всего в нескольких милях от побережья Испании.

До этого сообщалось, что миллионы баррелей российской нефти и топлива были переправлены между танкерами всего в нескольких милях от побережья Греции, являющегося одним из ряда обходных путей, которые трейдеры использовали для преодоления санкций Европейского союза против РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСанкции против РоссииЮжная КореяСингапур