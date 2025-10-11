Bloomberg: Данія зміцнює армію і закуповує нові винищувачі F-35

Данія значно зміцнює свій оборонний потенціал, інвестуючи мільярди доларів в арктичний напрямок і оновлення озброєнь. Нові заходи відображають глобальну боротьбу за вплив в Арктиці та підготовку до потенційних криз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Bloomberg.
Данія спрямує 8,5 млрд доларів на посилення оборонної інфраструктури. План охоплює закупівлю 16 винищувачів F-35, двох арктичних патрульних кораблів, морського патрульного літака, нових безпілотників і підводного кабелю в Північній Атлантиці. Також буде побудовано штаб-квартиру Об'єднаного арктичного командування в Нууку, а в Гренландії створять окремий військовий підрозділ.
Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен наголосив на необхідності посилення присутності для забезпечення суверенітету, проведення навчань та ефективного спостереження. За його словами, ситуація в північній частині Королівства, особливо в Гренландії, стала складнішою за останні роки.
Заходи вживаються на тлі активізації інтересу до Арктики, де Росія нарощує військову присутність, а президент США Дональд Трамп прагне контролювати Гренландію. Танення льодів відкриває нові маршрути судноплавства і доступ до корисних копалин, перетворюючи регіон на центр глобальної конкуренції. Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен закликав ЄС зміцнювати співпрацю для захисту цифрової інфраструктури.
На закупівлю нових винищувачів Lockheed Martin виділено 4,5 млрд доларів. Загальний парк F-35 досягне 43 одиниць, що істотно підвищує бойову міць і внесок Данії в НАТО, зазначив начальник Генштабу.
Данія лідирує серед європейських країн за обсягом допомоги Україні, поступаючись лише Німеччині та Великій Британії. Порівняно з Францією, яка виділила 7,56 млрд євро, Данія з меншою економікою надала 10,1 млрд євро, демонструючи значну підтримку.
Нагадуємо, що Копенгаген припускає, що президент США Дональд Трамп знову може звернути увагу на Гренландію і відновити ідею її приєднання до Сполучених Штатів. Таке припущення озвучила глава данського уряду під час виступу в парламенті, зазначивши, що інтерес Вашингтона до стратегічно важливого острова може посилитися на тлі зростаючої уваги світових держав до Арктики.
Зазначимо, що Данія має намір посилити контроль за проходженням нафтових танкерів через свої територіальні води, щоб обмежити діяльність так званого "тіньового флоту" Росії, використовуваного Москвою для обходу західних санкцій.