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Bloomberg, CNN і BBC призупиняють роботу в Росії через закон про "фейки"

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Вашингтон, Субота 05 березня 2022 01:02
Bloomberg, CNN і BBC призупиняють роботу в Росії через закон про "фейки" Фото: Bloomberg, CNN, BBC йдуть з Росії (twitter.com/bsurveillance)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Агентство Bloomberg, телеканали CNN і BBC призупиняють роботу в Росії. Причина - прийняття російською владою закону про"фейкові новини".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Bloomberg.

"Ми з великим жалем прийняли рішення призупинити збір новин всередині Росії", - заявив головний редактор Bloomberg Джон Міклетвейт.

За його словами, новий російський закон про" фейки", що передбачає тюремне ув'язнення до 15 років, унеможливлює нормальну журналістику в Росії.

Раніше аналогічне рішення прийняли телеканали CNN і BBC. Їх керівництво оголосило про тимчасове припинення роботи в Росії всіх своїх новинних журналістів і допоміжного персоналу.

Оновлено. Про зупинення роботи в Росії через ризики для журналістів також повідомив канадський телеканал CBS.

У Росії 4 березня прийняли так званий закон про"фейкові новини". Документ передбачає тюремне ув'язнення на строк до 15 років для осіб, звинувачених у поширенні неправдивих відомостей про Збройні сили або заклики до санкцій проти країни.

Нагадаємо, 4 березня у Росії заблокували соціальну мережу Twitter і відеохостинг YouTube, а також Facebook. Крім того, в країні перестав працювати сервіс бронювання готелів Booking.

Зазначимо, з 3 березня у Росії заблокували низку опозиційних ЗМІ, в тому числі "радіо Москви" і телеканал "Дождь".

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