Bloomberg, CNN і BBC призупиняють роботу в Росії через закон про "фейки"
Агентство Bloomberg, телеканали CNN і BBC призупиняють роботу в Росії. Причина - прийняття російською владою закону про"фейкові новини".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Bloomberg.
"Ми з великим жалем прийняли рішення призупинити збір новин всередині Росії", - заявив головний редактор Bloomberg Джон Міклетвейт.
За його словами, новий російський закон про" фейки", що передбачає тюремне ув'язнення до 15 років, унеможливлює нормальну журналістику в Росії.
Раніше аналогічне рішення прийняли телеканали CNN і BBC. Їх керівництво оголосило про тимчасове припинення роботи в Росії всіх своїх новинних журналістів і допоміжного персоналу.
Оновлено. Про зупинення роботи в Росії через ризики для журналістів також повідомив канадський телеканал CBS.
У Росії 4 березня прийняли так званий закон про"фейкові новини". Документ передбачає тюремне ув'язнення на строк до 15 років для осіб, звинувачених у поширенні неправдивих відомостей про Збройні сили або заклики до санкцій проти країни.
Нагадаємо, 4 березня у Росії заблокували соціальну мережу Twitter і відеохостинг YouTube, а також Facebook. Крім того, в країні перестав працювати сервіс бронювання готелів Booking.
Зазначимо, з 3 березня у Росії заблокували низку опозиційних ЗМІ, в тому числі "радіо Москви" і телеканал "Дождь".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Перемога буде за нами! Слава Україні!