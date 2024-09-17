Bloomberg: частина союзників України розглядає завершення війни переговорами у 2025 році

За інформацією джерел видання, частина партнерів України обговорює, яким шляхом могла б закінчитися війна. І це викликає в деяких західних столицях побоювання, що українські воїни будуть змушені передчасно припинити вогонь.

Співрозмовники Bloomberg уточнюють, що офіційні особи в країнах Заходу в рамках стратегії на 2025 рік почали більш серйозно розглядати завершення війни між Україною та Росією за допомогою переговорів.

Але водночас західні чиновники дали зрозуміти, що рішення про переговори прийматиме Київ і тиску на президента України Володимира Зеленського у цьому питанні немає.

До таких обговорень, як пише видання, призвело те, що на полі бою "немає жодних ознак прориву", а війна наближається до чергової зими. Тому деякі офіційні особи почали вивчати можливість "виходу з глухого кута".

Але журналісти звертають увагу, що переговори про припинення вогню мають вирішити ключову проблему: як зробити Україну невразливою для можливого нового нападу Росії і водночас не втягнути країни Заходу в конфлікт.