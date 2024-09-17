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Bloomberg: частина союзників України розглядає завершення війни переговорами у 2025 році

Ілюстративне фото: на Заході розглядають завершення війни в Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Деякі союзники України обговорюють можливість завершення війни з Росією шляхом переговорів між Москвою та Києвом у 2025 році. Але рішення про переговори мають ухвалювати лише українські чиновники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За інформацією джерел видання, частина партнерів України обговорює, яким шляхом могла б закінчитися війна. І це викликає в деяких західних столицях побоювання, що українські воїни будуть змушені передчасно припинити вогонь.

Співрозмовники Bloomberg уточнюють, що офіційні особи в країнах Заходу в рамках стратегії на 2025 рік почали більш серйозно розглядати завершення війни між Україною та Росією за допомогою переговорів.

Але водночас західні чиновники дали зрозуміти, що рішення про переговори прийматиме Київ і тиску на президента України Володимира Зеленського у цьому питанні немає.

До таких обговорень, як пише видання, призвело те, що на полі бою "немає жодних ознак прориву", а війна наближається до чергової зими. Тому деякі офіційні особи почали вивчати можливість "виходу з глухого кута".

Але журналісти звертають увагу, що переговори про припинення вогню мають вирішити ключову проблему: як зробити Україну невразливою для можливого нового нападу Росії і водночас не втягнути країни Заходу в конфлікт.

Що передувало

Нагадаємо, ще вчора, 16 вересня, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що вважає малоймовірним завершення війни Росії проти України цього чи наступного року.

При цьому він наголошував, що країни Європи, у тому числі їх населення, мають бути готовими до довгострокової підтримки України в її обороні від російських окупантів.

Також начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов зазначав, що Росія планує завершити війну до 2026 року.

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