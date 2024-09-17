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Bloomberg: часть союзников Украины рассматривает завершение войны переговорами в 2025 году

Иллюстративное фото: на Западе рассматривают завершение войны в Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Некоторые союзники Украины обсуждают возможность завершения войны с Россией путем переговоров между Москвой и Киевом в 2025 году. Но решение о переговорах должны принимать только украинские чиновники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По информации источников издания, часть партнеров Украины обсуждает, каким путем могла бы закончится война. И это вызывает в некоторых западных столицах опасения, украинские воины будут вынуждены преждевременно прекратить огонь. 

Собеседники Bloomberg уточняют, что официальные лица в странах Запада в рамках стратегии на 2025 год начали более серьезно рассматривать завершение войны между Украиной и Россией при помощи переговоров. 

Но, в то же время, западные чиновники дали понять, что решение о переговорах будет принимать Киев и давления на президента Украины Владимира Зеленского в этом вопросе нет. 

К таким обсуждением, как пишет издание, привело то, что на поле боя "нет никаких признаков прорыва", а война приближается к очередной зиме. Поэтому некоторые официальные лица начали изучать возможность "выхода из тупика". 

Но журналисты обращают внимание, что переговоры о прекращении огня должны будут разрешить ключевую проблему: как сделать Украину неуязвимой для возможного нового нападения России и в то же время не втянуть страны Запада в конфликт. 

Что предшествовало

Напомним, еще вчера, 16 сентября, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что считает маловероятным завршение войны России против Украины в этом или следующем году.

При этом он подчеркивал, что страны Европы, в том числе их население, должны быть готовы к долгосрочной поддержке Украины в ее обороне от российских оккупантов.

Также начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отмечал, что Россия планирует завершить войну до 2026 года.

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