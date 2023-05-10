Блокував передачу гелікоптера військовим: ЗМІ оприлюднили запис розмови Богуслаєва

Програма журналістських розслідувань оприлюднила записи телефонних розмов Богуслаєва, на яких він вимагав розібрати гелікоптер на запчастини та сховати документи, які були потрібні для його експлуатації.

"Ти розладнай РДЦ (регулятор двигуна цифровий - ред.) на цьому гелікоптері. Розладнай там РДЦ, щоб вони не злетіли - і все. Лопаті важко сховати, а агрегат знімайте, все сховайте", - говорив експрезидент "Мотор Січі" в телефонній розмові.

При цьому, за інформацією журналістів, гелікоптер Мі-2 мали передати українським розвідникам після початку повномасштабного вторгнення Росії до України.