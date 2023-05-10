Блокировал передачу вертолета военным: СМИ обнародовали запись разговора Богуслаева

Программа журналистских расследований обнародовала записи телефонных разговоров Богуслаева, на которых он требовал разобрать вертолет на запчасти и спрятать документы, которые были необходимы для его эксплуатации.

"Ты расстрой РДЦ (регулятор двигателя цифровой - ред.) на этом вертолете. Расстрой там РДЦ, чтобы они не взлетели - и все. Лопасти трудно спрятать, а агрегат снимайте, все спрячьте", - говорил экс-президент "Мотор Січі" в телефонном разговоре.

При этом, по информации журналистов, вертолет Ми-2 должны были передать украинским разведчикам после начала полномасштабного вторжения России в Украину.