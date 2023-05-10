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Блокировал передачу вертолета военным: СМИ обнародовали запись разговора Богуслаева

Фото: Вячеслав Богуслаев, бывший президент "Мотор Cічі" (facebook.com/lpidpala)
Автор: Иван Носальский

Бывший президент "Мотор Січі" Вячеслав Богуслаев намеренно срывал предоставление боевого вертолета Ми-2 украинским военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы".

Программа журналистских расследований обнародовала записи телефонных разговоров Богуслаева, на которых он требовал разобрать вертолет на запчасти и спрятать документы, которые были необходимы для его эксплуатации.

"Ты расстрой РДЦ (регулятор двигателя цифровой - ред.) на этом вертолете. Расстрой там РДЦ, чтобы они не взлетели - и все. Лопасти трудно спрятать, а агрегат снимайте, все спрячьте", - говорил экс-президент "Мотор Січі" в телефонном разговоре.

При этом, по информации журналистов, вертолет Ми-2 должны были передать украинским разведчикам после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, в октябре 2022 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали Богуслаева. Тогда его подозревали в работе на РФ.

При этом в конце марта 2023 года СБУ сообщила, что Богуслаев срывал передачу украинским военным вертолета.

Более детально о том, за что был задержан Богуслаев, можете узнать в материале РБК-Украина.

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Вячеслав БогуслаевМотор СичВоенная техникаВойна России против Украины