Блокування Угорщиною вступу України до ЄС "викликає жаль", - прем'єр Ірландії

Вступ України до ЄС

Орбан раніше вже неодноразово стверджував, що не підтримує членство України в ЄС. Зокрема заявляв, що докладе усіх зусиль, щоб не допустити цього, оскільки в інакшому випадку його "мучитиме совість".

У тому ж числі угорський прем'єр організовував так звані "опитування" в країні, щоб дізнатись думку угорців щодо вступу України до ЄС.

Окремо варто додати, що прем'єр-міністр Угорщини виступає й проти інтеграції України до НАТО.

Докладніше про те, чому Угорщина блокує початок переговорів про вступ України в ЄС - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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