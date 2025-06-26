UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Блокування Угорщиною вступу України до ЄС "викликає жаль", - прем'єр Ірландії

Фото: Міхал Мартін, прем'єр-міністр Ірландії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Позиція голови угорського уряду Віктора Орбана щодо вступу України до Європейського союзу (ЄС) "викликає жаль".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Ірландії Міхала Мартіна, якого цитує The Guardians.

Відповідаючи на питання про вступ України до ЄС, Мартін відповів, що позиція Орбана є "глибоко, глибоко прикрою" й "дуже проблематичною". 

За його словами, Дублін "робитиме те, що ми завжди робимо й намагатиметься переконати", оскільки "дуже важливо, щоб цей шлях до вступу розпочався". Він додав, що членство його країни в ЄС мало трансформаційний вплив на Ірландію, у зв'язку з чим він не бажає ставати на заваді будь-кому, хто бажає приєднатися до союзу. 

Вступ України до ЄС

Орбан раніше вже неодноразово стверджував, що не підтримує членство України в ЄС. Зокрема заявляв, що докладе усіх зусиль, щоб не допустити цього, оскільки в інакшому випадку його "мучитиме совість".

У тому ж числі угорський прем'єр організовував так звані "опитування" в країні, щоб дізнатись думку угорців щодо вступу України до ЄС.

Окремо варто додати, що прем'єр-міністр Угорщини виступає й проти інтеграції України до НАТО.

Докладніше про те, чому Угорщина блокує початок переговорів про вступ України в ЄС - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзІрландіяВступ в ЄС