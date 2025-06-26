Блокирование Венгрией вступления Украины в ЕС "вызывает сожаление", - премьер Ирландии

Вступление Украины в ЕС

Орбан ранее уже неоднократно утверждал, что не поддерживает членство Украины в ЕС. В частности заявлял, что приложит все усилия, чтобы не допустить этого, поскольку в противном случае его "будет мучить совесть".

В том же числе венгерский премьер организовывал так называемые "опросы" в стране, чтобы узнать мнение венгров о вступлении Украины в ЕС.

Отдельно стоит добавить, что премьер-министр Венгрии выступает и против интеграции Украины в НАТО.

Подробнее о том, почему Венгрия блокирует начало переговоров о вступлении Украины в ЕС - читайте в материале РБК-Украина.

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