Блокування кордону з Польщею через страйк: у ДПСУ назвали проблемну ділянку

Сьогодні представники України, Польщі та Євросоюзу провели зустріч, на якій поляки повідомили, що з 3 листопада може відбутися певний страйк. Він може тривати як мінімум до кінця 2023 року.

Демченко зазначив, що страйк проводитимуть перевізники, які хочуть певних покращень для себе і вбачають конкуренцію в українських перевізниках.

Проте Україна чекає на більш детальне роз'яснення з польської сторони про те, які дії можуть вживатися особами, які здійснюватимуть такі заходи по той бік кордону. Це потрібно для того, щоб надалі інформувати перевізників та громадян про роботу пунктів пропуску.

"Ми очікуємо від польської сторони роз'яснення для того, щоб можна було поінформувати учасників руху, які планують перетинати кордон після 3 листопада", - сказав він.

При цьому спікер зазначив, що наразі йдеться про напрямок пункту пропуску "Корчова" з польського боку та "Краківець" - з українського.

Що цьому передувало

Нагадаємо, Україна обговорила з Польщею та ЄС виконання меморандумів про пропускну спроможність українсько-польських пунктів пропуску. Так, наша сторона отримала повідомлення про ймовірне блокування пунктів пропуску з боку польських перевізників. Вона хотіла напрацювати спільні рішення, які допоможуть збільшити пропускну спроможність та забезпечити стабільну роботу кордону.

Зазначимо, що польські перевізники грозилися перекрити всі пункти пропуску з українською стороною через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

Зокрема, польські перевізники вимагають:

повернути українським перевізникам дозволи;

посилити для іноземних перевізників правила перевезень за Європейською конференції міністрів транспорту;

неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС;

окрему чергу в "єЧерга" для авто на номерах ЄС;

окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;

отримати доступ до системи "Шлях".

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