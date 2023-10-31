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Блокирование границы с Польшей из-за страйка: в ГПСУ назвали проблемный участок

Иллюстративное фото: в ГПСУ назвали проблемный участок границы из-за забастовки в Польше (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Граждане могут сталкиваться с определенными трудностями при пересечении границы с Польшей после 3 ноября в связи с проведением забастовки польских перевозчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ГПСУ Андрея Демченко в эфире телемарафона.

Сегодня представители Украины, Польши и Евросоюза провели встречу, на которой поляки сообщили, что с 3 ноября может состояться определенный страйк. Он может продлиться как минимум до конца 2023 года.

Демченко отметил, что забастовку будут проводить перевозчики, которые хотят определенных улучшений для себя и видят конкуренцию в украинских перевозчиках.

Однако Украина ожидает более детального разъяснения с польской стороны о том, какие действия могут приниматься лицами, которые будут осуществлять такие мероприятия по ту сторону границы. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем информировать перевозчиков и граждан о работе пунктов пропуска.

"Мы ждем от польской стороны разъяснения для того, чтобы можно было проинформировать участников движения, которые планируют пересекать границу после 3 ноября", - сказал он.

При этом спикер отметил, что речь идет о направлении пункта пропуска "Корчева" с польской стороны и "Краковец" - с украинской.

Что этому предшествовало

Напомним, Украина обсудила с Польшей и ЕС выполнение меморандумов о пропускной способности украино-польских пунктов пропуска. Так, наша сторона получила уведомление о вероятной блокировке пунктов пропуска со стороны польских перевозчиков. Она хотела выработать совместные решения, которые помогут увеличить пропускную способность и обеспечить стабильную работу границы.

Отметим, что польские перевозчики грозились перекрыть все пункты пропуска с украинской стороной из-за чрезмерной конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

В частности, польские перевозчики требуют:

  • вернуть украинским перевозчикам разрешения;
  • усилить для иностранных перевозчиков правила перевозок по Европейской конференции министров транспорта;
  • невозможность регистрировать компании в Польше, если финансы компании находятся не на территории ЕС;
  • отдельную очередь в "єЧерга" для авто на номерах ЕС;
  • отдельную очередь на всех границах для пустых фур;
  • получить доступ к системе "Шлях".

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