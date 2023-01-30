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Блокування акаунтів за проукраїнські публікації: в Україні збирають скарги користувачів

Фото: в Україні збирають скарги користувачів через блокування акаунтів за проукраїнські публікації (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В України збирають скарги користувачів, у яких заблокували аканти у соцмережах через публікацію постів на підтримку нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Центр протидії дезінформації.

Центр протидії дезінформації разом з незалежним технологічним аналітичним центром, неурядовою організацією, що досліджує дезінформацію та проводить кампанії медіаграмотності Debunk.org започатковує кампанію з моніторингу випадків недоброчесного блокування іноземних проукраїнських користувачів у соціальних мережах.

Зазначається, що кампанія є продовженням ініціативи Debunk в Литві, завдяки якій було зібрано понад 150 доказів недоброчесного обмеження користувачів за публікації про війну Росії проти України.

"Ми прагнемо, щоб всі могли вільно ділитися інформацією та новинами з передової, безперешкодно організовувати кампанії зі збору коштів на підтримку українців, посилювати наш голос та громадську підтримку України у міжнародному просторі", - сказано у повідомлення.

Українців, що стикалися із неправомірним блокуванням акаунтів у соцмережах за проукраїнські публікації або на підставі скарг від проросійських користувачів чи ботів, закликають заповнити спеціальну форму.

Як повідомлялося раніше, Росія готує чергову спецоперацію, направлену на дискредитацію воєнно-політичного керівництва України.

До того ж, Україна спільно з США протидіють російським ІПСО на всіх рівнях.

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