Блокпосты, наземный транспорт и метро: Кличко рассказал о ситуации в городе

"Военные, полиция, Нацгвардия, ТрО, добробаты защищают наш город. Мы обустраиваем блокпосты в столице, поэтому передвижение по городу будет ограничено и затруднено", - рассказал Кличко.

Мэр также рассказал о ситуации с работой общественного транспорта.

"Все объекты критической инфраструктуры работают, общественный транспорт ездит в количестве достаточном для перевозки работников критической инфраструктуры города, работает метро, кроме Броварской линии, но станции доступны для укрытия", - добавил Кличко.

Напомним, по состоянию на утро, 26 февраля российских войск в Киеве нет, но в городе действуют диверсионные группы.

Добавим, украинские военные отбили ночную атаку российских диверсантов на воинскую часть, расположенную недалеко от станции метро "Берестейская".

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