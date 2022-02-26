Блокпости, наземний транспорт та метро: Кличко розповів про ситуацію в місті

"Військові, поліція, Нацгвардія, ТрО, добробати захищають наше місто. Ми облаштовуємо блокпости в столиці, тому пересування містом буде обмежено і ускладнено", - розповів Кличко.

Мер також розповів про ситуацію з роботою громадського транспорту.

"Всі об'єкти критичної інфраструктури працюють, громадський транспорт їздить в кількості достатній для перевезення працівників критичної інфраструктури міста, працює метро, окрім Броварської лінії, але станції доступні для укриття", - додав Кличко.

Нагадаємо, станом на ранок, 26 лютого російських військ в Києві немає, але наразі в місті діють диверсійні групи.

Додамо, українські військові відбили нічну атаку російських диверсантів на військову частину, розташовану недалеко від станції метро "Берестейська".

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