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На блокпосту у Вінницькій області сталася бійка між цивільними та бійцями тероборони

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Вінницька область, Субота 29 жовтня 2022 14:55
На блокпосту у Вінницькій області сталася бійка між цивільними та бійцями тероборони Ілюстративне фото: на блокпосту у Вінницькій області сталася бійка між цивільними та бійцями тероборони(ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Двоє цивільних чоловіків влаштували бійку з військовими територіальної оборони на блокпосту у Вінницькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Вінницької області.

Зазначається, що близько 20:15 водій автомобіля ГАЗ Волга із двома пасажирами проїжджав бокпост у селі Гонорівка Студенянської територіальної громади, його зупинили військові для перевірки.

Пасажири - 42-річний місцевий житель та 39-річний житель Одеської області - почали ображати військового тероборони. Вони хапались за ремінь його автомата, штовхали інших військових та влаштували бійку.

Поліцейські затримали двох зловмисників, які не виконували законних вимог військових. Одного з них було поміщено до ізолятора тимчасового тримання, а іншого - госпіталізовано до медичного закладу, де здійснюється його цілодобова охорона.

Наразі поліція встановлює причини та обставини конфлікту.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 4 років.

Нагадаємо, нещодавно у Вінницькій області затримали чотирьох місцевих, які знімали та пересилали відео ударів окупантів по об'єктах критичної інфраструктури.

Окрім того, у Козятині на автомобіль офіцера поліції підклали вибухівку, чоловік отримав опіки.

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