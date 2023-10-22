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На блокпосту возле Киева снова сбили военного. Он погиб

Киев, Воскресенье 22 октября 2023 10:01
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На блокпосту возле Киева снова сбили военного. Он погиб Фото: на блокпосту возле Киева насмерть сбили военного (facebook.com/UA.KyivPolice)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на воскресенье, 22 октября, на въезде в Киев со стороны Броваров произошло ДТП - автомобиль насмерть сбил стоящего на блокпосте военного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

"Полиция Киева расследует ДТП, в котором погиб военнослужащий. Событие произошло сегодня ночью около 00:30 на блокпосту при въезде в столицу. Водитель автомобиля Honda совершил наезд на военного. От полученных травм потерпевший скончался", - говорится в сообщении.

Обстоятельства аварии

Как стало предварительно известно, водитель, управляя автомобилем ехал в направлении Броварского проспекта во второй полосе для движения из трех имеющихся, в условиях тумана впереди увидел грузовой автомобиль и совершил резкое торможение.

"В дальнейшем не справился с управлением и выехал в крайнюю правую полосу для движения, где совершил наезд на военнослужащего, 1976 года рождения, который нес службу на блокпосту. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия", - добавили в полиции.

На блокпосту возле Киева снова сбили военного. Он погиб

Водителя автомобиля следователи уже задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"Прибор "Драгер" показал, что на момент совершения аварии водитель, 1978 года рождения, находился в трезвом состоянии", - подчеркнули в полиции Киева.

Следователи полиции Киева по данному факту возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Продолжается досудебное расследование.

Не первый случай

Это не первое ДТП с участием военных. А именно:

  • 25 июля на блокпосту у станции метро "Святошин" водитель автомобиля Volkswagen совершил ДТП. В результате аварии один военнослужащий погиб на месте, другого госпитализировали в больницу, еще одного военнослужащего врачи осмотрели на месте. Авария произошла во время комендантского часа.
  • 25 мая водитель автомобиля Lexus ES350 двигался по проспекту Берестейскому в Киеве, мимо блокпоста, где сбил насмерть 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии. Позже выяснилось, что за рулем был судья Макаровского райсуда Киевской области Алексей Тандыр. На данный момент судья Тандыр находится под стражей.

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