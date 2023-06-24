Блокпости і понеділок - вихідний. Що відбувається в Москві на тлі бунту Пригожина

"У Москві оголошено режим контртерористичної операції. Ситуація складна", - повідомив мер Москви.

За його словами, з метою мінімізації ризиків він в рамках оперативного штабу ухвалив рішення оголосити понеділок неробочим днем для всіх, крім органів влади, підприємств безперервного циклу, оборонно-промислового комплексу та міських служб.

"Прошу максимально утримуватися від поїздок містом. Можливе перекриття руху в окремих кварталах і на окремих дорогах", - додав він.

Блокпости на в'їзді

Водночас в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що заходи безпеки посилюють на низці в'їздів до Москви та на з'їзді з МКАД.

У районі Ясенево встановлено блокпост із гранатометом і БТР.

Контртерористичні операції в Росії

Російські ЗМІ зробили карту перекриттів і режимів КТО в регіонах Росії.

Просування найманців Пригожина

За мапою DeepState, можна помітити просування найманців керівника ПВК "Вагнера" в бік Москви. Станом на зараз під контролем бойовиків-повстанців ПВК "Вагнера" знаходиться 3808.98 км.

Поточна ситуація в Москві

За даними російського видання "Медуза" у місті "повне відчуття, що має бути мітинг, але його немає".

На Казанському вокзалі - посилений огляд пасажирів, будівлю охороняють поліцейські в бронежилетах із кийками.

Біля будівлі Генерального штабу чергують бійці з автоматами, в одного з п'яти військових у руках противодронна рушниця.

В Олександрівському саду гуляють люди, багато дітей.

Червона площа закрита. Біля пам'ятника маршалу Жукову проходить пікет активістів НОД.

На Манежній площі встановлено огорожі, але сама площа поки відкрита.

Біля Держдуми більше співробітників поліції, ніж зазвичай. На розі Тверської вулиці і Охотного ряду стоять кілька співробітників Росгвардії і поліцейські, на всіх - бронежилети.

За будівлею ФСБ на Луб'янці стоять поліцейські автобуси і співробітники поліції, Луб'янський проїзд патрулюють двоє співробітників поліції з автоматами.

Скупчень військової техніки в Москві не видно, проте помітно, що містом їздить більше машин із мигалками, ніж зазвичай у вихідний день. Зв'язок у центрі Москви працює стабільно.

Вертольоти над Москвою

Над Москвою, в районі Каширського шосе і Котельників, баражують військові вертольоти.

Співробітники правоохоронних органів про підготовку до появи ПВК "Вагнер" у Москві

Співробітники силових структур розповіли, що отримали вказівку діяти за планом "Фортеця" в разі появи солдатів ПВК "Вагнера". При цьому воювати у внутрішніх військах не налаштовані.

"Ніхто не розуміє, що треба робити. Формально працюємо за планом "Фортеця". Це оборона будівель МВС, окопатися в підрозділах і давати відсіч. Упевнений, що ніхто не буде стріляти", - сказав "Вёрстке" офіцер поліції в ПЗАО Москви.

Співробітник Росгвардії в московському регіоні розповів, що їх зібрали в Москві на базах.

"Сидимо на базі, х** що зрозуміло. Вранці підірвали, взяли речей на три дні. Типу оборонятися будемо. Поки більше ваще нічого не можу сказати. Воювати з "вагнерами" ми тут точно не збираємося", - сказав він.

Дружина співробітника Росгвардії в Санкт-Петербурзі розповіла, що її чоловіка підняли по тривозі о 4-й ранку, зараз він із товаришами по службі їде колоною в Москву.

Співробітники органів внутрішніх справ у Воронезькій, Бєлгородській і Липецькій областях отримали вказівку "стежити та не лізти".

Поточна ситуація в Росії

Між головою ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним та Міністерством оборони Росії розпочався серйозний конфлікт, після того, як російські військові вдарили по тилових позиціях "вагнерівців". Після цього голова найманців заявив про "похід" на Москву.

Наразі найманці зайняли вже Ростов та, згідно з даними Reuters, Воронеж.

Російський диктатор Путін зранку виступив з промовою про "удар в спину" та наказав ліквідувати тих, хто пішов проти його режиму.

Все, що відомо на цей час про демарш Пригожина - читайте в матеріалі агентства.

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