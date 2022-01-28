Блокировка Германией поставок оружия в Украину: в Белом доме объяснили, как реагируют

В Белом доме объяснили, как реагируют на блокировку Германией поставок оружия в Украину. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Джен Псаки во вемя брифинга.

Псаки отметила, что Германия достаточно делает для поддержания мира в Украине. Поэтому в Белом доме убеждены, что эта страна едина с США в вопросе сдерживания российской угрозы.

"Главное - это единство против воинственной риторики, наращивания войск и потенциального вторжения России в суверенную государство Украину. Мы пришли к выводу, что Германия в значительной степени едина с нами в этих усилиях, как и другие европейские страны", - заявила Псаки.

