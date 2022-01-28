UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Блокировка Германией поставок оружия в Украину: в Белом доме объяснили, как реагируют

Автор: Наталья Скороход

В Белом доме объяснили, как реагируют на блокировку Германией поставок оружия в Украину. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Джен Псаки во вемя брифинга.

Псаки отметила, что Германия достаточно делает для поддержания мира в Украине. Поэтому в Белом доме убеждены, что эта страна едина с США в вопросе сдерживания российской угрозы.

"Главное - это единство против воинственной риторики, наращивания войск и потенциального вторжения России в суверенную государство Украину. Мы пришли к выводу, что Германия в значительной степени едина с нами в этих усилиях, как и другие европейские страны", - заявила Псаки.

Напомним, что в феврале планируется встреча канцлера Германии и президента США, Об этом рассказали в Белом доме.

Ранее сообщалось, что Германия поможет Украине строительством бункеров и обучением военных. При этом поставки оружия не рассматриваются.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиГерманияВторжение России в Украину