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Блокування Німеччиною поставок зброї в Україну: у Білому домі пояснили, як реагують

Автор: Наталья Скороход

У Білому домі пояснили, як реагують на блокування Німеччиною поставок зброї в Україну. Про це розповіла прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява Джен Псакі у вемя брифінгу.

Псакі зазначила, що Німеччина достатньо робить для підтримки миру в Україні. Тому в Білому домі переконані, що ця країна єдина з США в питанні стримування російської загрози.

"Головне - це єдність проти войовничої риторики, нарощування військ і потенційного вторгнення Росії в суверенну державу Україну. Ми прийшли до висновку, що Німеччина в значній мірі єдина з нами в цих зусиллях, як і інші європейські країни", - заявила Псакі.

Нагадаємо, що у лютому планується зустріч канцлера Німеччини і президента США, Про це розповіли в Білому домі.

Раніше повідомлялося, що Гєрманія допоможе Україні будівництвом бункерів і навчанням військових. При цьому поставки зброї не розглядаються.

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