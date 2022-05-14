UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Блокирование РФ портов Украины. Бербок заявила об угрозе голода на планете

Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за блокирования портов в Украине, планете грозит глобальный голод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок.

"В настоящее время в украинском порту Одесса заблокировано 25 млн тонн зерна. Это означает продовольствие для миллионов людей в мире, которое остро необходимо, особенно в странах Африки и Ближнего Востока", - сказала она, обращаясь к министрам иностранных дел группы G7.

Напомним, министры иностранных дел группы G7 проведят встречу 13-14 мая. Ежегодная встреча собирает высокопоставленных дипломатов из Великобритании, Канады, Германии, Италии, Франции, Японии, США и Европейского Союза на балтийском курорте Вайссенхаус.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что блокируя украинские порты, Россия хочет создать мировой продуктовый кризис. В настоящее время Украина не может вывезти около 90 млн тонн аграрной продукции.

Читайте РБК-Украина в Google News