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Блокування РФ портів України. Бербок заявила про загрозу голоду на планеті

Фото: голова МЗС Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Через блокування портів в Україні планеті загрожує глобальний голод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ ФРН Анналени Бербок.

"Наразі в українському порту Одеса заблоковано 25 млн тонн зерна. Це означає продовольство для мільйонів людей у світі, яке гостро необхідне, особливо у країнах Африки та Близького Сходу", - сказала вона, звертаючись до міністрів закордонних справ групи G7.

Нагадаємо, міністри закордонних справ групи G7 проводять зустріч 13-14 травня. Щорічна зустріч збирає високопоставлених дипломатів з Великобританії, Канади, Німеччини, Італії, Франції, Японії, США та Європейського Союзу на Балтійському курорті Вайссенхаус.

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що блокуючи українські порти, Росія хоче створити світову продуктову кризу. Наразі Україна не може вивезти близько 90 млн. тонн аграрної продукції.

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