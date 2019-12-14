Украина ждет от Польши ответных шагов по местам национальной памяти

Фото: Игорь Жовква (president.gov.ua)

Украина и Польша продолжают исторический диалог

Украина ждет от польской стороны ответных шагов по местам национальной памяти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы Офиса президента Украины Игоря Жовквы на встрече с замгоссекретаря МИД Польши Марчином Пшидачем.

Сообщается, что стороны обсудили приоритетные направления взаимодействия в контексте реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины. Польша настроена продолжать активную поддержку Украины в этом направлении.

Во время встречи речь шла об основных вопросах двусторонней повестки дня, в частности по реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав государств, а также во время заседания Консультационного комитета президентов Украины и Польши 5 ноября 2019 во Львове.

"Обсуждая проблематику чествования общей исторической памяти, Игорь Жовква подчеркнул, что Украина предоставила разрешения на проведение поисковых работ и ждет соответствующие шаги со стороны польской стороны об упорядочении мест украинской памяти на территории Польши. Собеседники согласовали график мероприятий политического диалога на высшем уровне на ближайшие месяцы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина подготовила первые разрешения на эксгумацию польских захоронений.