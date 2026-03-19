Блокада Ормузької протоки: лідери провідних країн світу висунули вимогу Ірану

Ситуація навколо Ормузької протоки

Нагадаємо, Ормузька протока є однією з найважливіших морських артерій світу, оскільки через неї проходить близько 20% світових поставок нафти.

Також стало відомо, що на тлі ескалації Європа веде таємні переговори з Іраном, намагаючись знайти дипломатичний вихід із кризи та уникнути повного перекриття судноплавства.

Водночас питання безпеки в регіоні загострилося через позицію Вашингтона. Раніше союзники відмовили президенту США Дональду Трампу в додатковій допомозі для операцій у Перській затоці, проте США заявили про готовність діяти самостійно для захисту комерційного флоту.