Блокада Ормузької протоки: лідери провідних країн світу висунули вимогу Ірану

Іранські сили фактично заблокували Ормузьку протоку та здійснили серію атак на цивільні судна й енергетичну інфраструктуру, що спровокувало жорстку реакцію світових лідерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву лідерів Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів та Японії.
Глави держав висловили глибоке занепокоєння ескалацією в Перській затоці та закликали Тегеран негайно припинити мінування акваторії, використання безпілотників і ракет.
У документі наголошується, що дії Ірану є прямою загрозою міжнародній стабільності.
"Ми найрішучіше засуджуємо нещодавні напади Ірану на неозброєні комерційні судна, напади на цивільну інфраструктуру, а також фактичне закриття Ормузької протоки", - йдеться у заяві.
Лідери підкреслили, що свобода навігації є основоположним принципом міжнародного права, а втручання в глобальні ланцюги постачання енергії "становлять загрозу міжнародному миру та безпеці".
Через загрозу енергетичній безпеці Міжнародне енергетичне агентство вже дозволило вивільнення стратегічних запасів нафти.
Світові лідери планують співпрацювати з іншими країнами-виробниками для збільшення видобутку та стабілізації цін.
"Ми висловлюємо нашу готовність зробити свій внесок у відповідні зусилля для забезпечення безпечного проходу через протоку", - наголосили підписанти звернення.
Також передбачається надання фінансової та гуманітарної допомоги країнам, які найбільше постраждають від економічних наслідків цієї кризи.
Нагадаємо, Ормузька протока є однією з найважливіших морських артерій світу, оскільки через неї проходить близько 20% світових поставок нафти.
Також стало відомо, що на тлі ескалації Європа веде таємні переговори з Іраном, намагаючись знайти дипломатичний вихід із кризи та уникнути повного перекриття судноплавства.
Водночас питання безпеки в регіоні загострилося через позицію Вашингтона. Раніше союзники відмовили президенту США Дональду Трампу в додатковій допомозі для операцій у Перській затоці, проте США заявили про готовність діяти самостійно для захисту комерційного флоту.