Блокада Ормузского пролива: лидеры ведущих стран мира выдвинули требование Ирану

Осуждение агрессии и призывы к Ирану

Главы государств выразили глубокую обеспокоенность эскалацией в Персидском заливе и призвали Тегеран немедленно прекратить минирование акватории, использование беспилотников и ракет.

В документе отмечается, что действия Ирана являются прямой угрозой международной стабильности.

"Мы решительно осуждаем недавние нападения Ирана на невооруженные коммерческие суда, нападения на гражданскую инфраструктуру, а также фактическое закрытие Ормузского пролива", - говорится в заявлении.

Лидеры подчеркнули, что свобода навигации является основополагающим принципом международного права, а вмешательство в глобальные цепи поставок энергии"представляют угрозу международному миру и безопасности".

Меры для стабилизации рынка

Из-за угрозы энергетической безопасности Международное энергетическое агентство уже разрешило высвобождение стратегических запасов нефти.

Мировые лидеры планируют сотрудничать с другими странами-производителями для увеличения добычи и стабилизации цен.

"Мы выражаем нашу готовность внести свой вклад в соответствующие усилия для обеспечения безопасного прохода через пролив", - отметили подписанты обращения.

Также предусматривается предоставление финансовой и гуманитарной помощи странам, которые больше всего пострадают от экономических последствий этого кризиса.