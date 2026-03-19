Блокада Ормузского пролива: лидеры ведущих стран мира выдвинули требование Ирану

Иранские силы фактически заблокировали Ормузский пролив и осуществили серию атак на гражданские суда и энергетическую инфраструктуру, что спровоцировало жесткую реакцию мировых лидеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление лидеров Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Японии.
Главы государств выразили глубокую обеспокоенность эскалацией в Персидском заливе и призвали Тегеран немедленно прекратить минирование акватории, использование беспилотников и ракет.
В документе отмечается, что действия Ирана являются прямой угрозой международной стабильности.
"Мы решительно осуждаем недавние нападения Ирана на невооруженные коммерческие суда, нападения на гражданскую инфраструктуру, а также фактическое закрытие Ормузского пролива", - говорится в заявлении.
Лидеры подчеркнули, что свобода навигации является основополагающим принципом международного права, а вмешательство в глобальные цепи поставок энергии"представляют угрозу международному миру и безопасности".
Из-за угрозы энергетической безопасности Международное энергетическое агентство уже разрешило высвобождение стратегических запасов нефти.
Мировые лидеры планируют сотрудничать с другими странами-производителями для увеличения добычи и стабилизации цен.
"Мы выражаем нашу готовность внести свой вклад в соответствующие усилия для обеспечения безопасного прохода через пролив", - отметили подписанты обращения.
Также предусматривается предоставление финансовой и гуманитарной помощи странам, которые больше всего пострадают от экономических последствий этого кризиса.
Напомним, Ормузский пролив является одной из важнейших морских артерий мира, поскольку через него проходит около 20% мировых поставок нефти.
Также стало известно, что на фоне эскалации Европа ведет тайные переговоры с Ираном, пытаясь найти дипломатический выход из кризиса и избежать полного перекрытия судоходства.
В то же время вопрос безопасности в регионе обострился из-за позиции Вашингтона. Ранее союзники отказали президенту США Дональду Трампу в дополнительной помощи для операций в Персидском заливе, однако США заявили о готовности действовать самостоятельно для защиты коммерческого флота.