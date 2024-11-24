Блокада границы Украины. Министр сельского хозяйства Польши встретится с фермерами

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский встретится с фермерами, протестующими на границе с Украиной. Они блокируют движение грузовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Секерский встретится с группой фермеров, блокирующих пункт пропуска "Медыка - Шегини" на границе с Украиной.

Как отмечается, польские фермеры протестуют по двум причинам, которые напрямую не касаются Украины. Первая - невыполнение требований по налогам польскими властями. Вторая - беспокойство относительно подписания ЕС соглашения со странами Южной Америки (Бразилией, Аргентиной, Парагваем и Уругваем).

Ранее Секерский заявил, что Министерство сельского хозяйства Польши выступает против заключения соглашения со странами МЕРКОСУР. Он напомнил, что Варшава и Париж планируют блокировать ввоз на рынок ЕС продуктов, не отвечающих европейским стандартам безопасности.

Секерский подчеркнул, что польское правительство разрабатывает официальную позицию по этому вопросу. Ее планируют вынести на рассмотрение во вторник, 26 ноября.