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Блокада кордону Польщі та України: стало відомо, скільки держбюджет втратить за лютий

Фото: нардеп Данило Гетманцев (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Український держбюджет у лютому втратить понад 7 млрд гривень надходжень через блокаду кордону польськими фермерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева у Telegram.

"Якщо кордон не буде деблокований до кінця місяця, бюджет країни втратить 7,7 млрд гривень", - написав Гетманцев, коментуючи протести польських фермерів на кордоні з Україною.

Він уточнив, що митниця недовиконає план за лютий саме на таку суму.

"Для нас це дуже відчутно. Особливо у лютому", - наголосив нардеп.

Блокада кордону Польщі з Україною

Нагадаємо, минулого тижня польські фермери поновили протести на кордоні з Україною. Вони заблокували три пункти пропуску: "Медика - Шегині", "Хребенне - Рава-Руська" та "Дорогуськ - Ягодин".

На перерахованих вище КПП значно ускладнено рух вантажівок. Це дуже впливає на український експорт.

Сьогодні, 15 лютого, прем'єр України Денис Шмигаль провів переговори з польським колегою Дональдом Туском та запропонував йому шукати рішення для проблеми.

Більш детально про ситуацію на кордоні в інтерв'ю РБК-Україна розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

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ПольщаДанило ГетманцевДПСУДержбюджетВерховна радаКордон з Україною