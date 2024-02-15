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Блокада границы Польши и Украины: стало известно, сколько госбюджет потеряет за февраль

Фото: нардеп Даниил Гетманцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинский госбюджет в феврале потеряет более 7 млрд гривен поступлений из-за блокады границы польскими фермерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева в Telegram.

"Если граница не будет деблокирована до конца месяца бюджет страны потеряет 7,7 млрд гривен", - написал Гетманцев, комментируя протесты польских фермеров на границе с Украиной. 

Он уточнил, что таможня не довыполнит план за февраль именно на такую сумму.

"Для нас это очень ощутимо. Особенно в феврале", - подчеркнул нардеп. 

Блокада границы Польши с Украиной

Напомним, на прошлой неделе польские фермеры возобновили протесты на границе с Украиной. Они заблокировали три пункта пропуска: "Медыка - Шегини", "Хребенне - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин".

На вышеперечисленных КПП значительно усложнено движение грузовиков. Это сильно влияет на украинский экспорт. 

Сегодня, 15 февраля, премьер Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с польским коллегой Дональдом Туском и предложил ему искать решение для проблемы

Более детально о ситуации на границе в интервью РБК-Украина рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко

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ПольшаДаниил ГетманцевДПСУГосбюджетВерховная радаГраница с Украиной