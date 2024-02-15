Блокада границы Польши и Украины: стало известно, сколько госбюджет потеряет за февраль

"Если граница не будет деблокирована до конца месяца бюджет страны потеряет 7,7 млрд гривен", - написал Гетманцев, комментируя протесты польских фермеров на границе с Украиной.

Он уточнил, что таможня не довыполнит план за февраль именно на такую сумму.

"Для нас это очень ощутимо. Особенно в феврале", - подчеркнул нардеп.

Блокада границы Польши с Украиной

Напомним, на прошлой неделе польские фермеры возобновили протесты на границе с Украиной. Они заблокировали три пункта пропуска: "Медыка - Шегини", "Хребенне - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин".

На вышеперечисленных КПП значительно усложнено движение грузовиков. Это сильно влияет на украинский экспорт.

Сегодня, 15 февраля, премьер Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с польским коллегой Дональдом Туском и предложил ему искать решение для проблемы.

Более детально о ситуации на границе в интервью РБК-Украина рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.