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Блокада кордону Польщі з Україною: Шмигаль запропонував Туску знайти рішення

Київ, Четвер 15 лютого 2024 15:59
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Блокада кордону Польщі з Україною: Шмигаль запропонував Туску знайти рішення Фото: Денис Шмигаль, прем'єр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів телефонну розмову з польським колегою Дональдом Туском. Сторони обговорили блокаду українського кордону польськими фермерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу українського уряду в Telegram.

"Провели бесіду з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Ключова тема - ситуація на кордоні та ризики, пов'язані з цим", - зазначив Шмигаль.

За його словами, ситуація з розсипаним на дорозі українським зерном є неприйнятною. Подібна радикальна риторика польських фермерів є неприпустимою.

"Запропонував польському колезі у діалозі між нашими урядами знайти рішення, яке підтримає українських аграріїв і не зашкодить польським фермерам", - додав прем'єр.

Також Шмигаль зазначив, що зараз спостерігається зростання імпорту, зокрема зернових, до ЄС з Росії та третіх країн. На думку прем'єра, Україна та Польща мають об'єднати зусилля для недопуску на європейський ринок російської продукції.

"Мають бути об'єднаними проти спільних викликів і ворогів, що загрожують безпеці Європи. Подякував польському народу за потужну підтримку під час війни", - наголосив глава Кабміну.

Що передувало

Нагадаємо, ще минулого тижня польські фермери заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною: "Медика - Шегині", "Хребенне - Рава-Руська" та "Дорогуськ - Ягодин".

На перерахованих вище КПП значно ускладнено рух вантажівок.

Більш детально про ситуацію на кордоні в інтерв'ю РБК-Україна розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

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Дональд Туск Польща Денис Шмигаль Кордон з Україною
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