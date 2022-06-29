UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Блокада Калининграда: в России допускают военный конфликт с Литвой

Фото: Владимир Джабаров, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам (сouncil.gov.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Россия допускает разблокирование Калининграда военным путем. Пригрозило Литве войной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "ТАСС".

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров допустил военное столкновение России и Литвы из-за блокады Калининграда.

"Норма о том, что Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории, прописана в статье 4 Конституции РФ. Россия не только на словах показывает, что никогда не отдаст ни пяди своей земле. Некоторые, с позволения сказать, "политики", которые "вентилируют" вопрос возможности отторгнуть Калининград, должны понимать, что это может закончиться военным столкновением с Россией. Не думаю, что НАТО этого не понимает", - отметил сенатор.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности конфликта между Россией и Литвой. Последняя ввела транспортную блокаду Калининграда, а в Кремле заявляют о "защите своих национальных интересов", если блокаду в ближайшее время не снимут.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКалининградЛитва