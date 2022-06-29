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Блокада Калінінграду: в Росії допускають військовий конфлікт з Литвою

Фото: Володимир Джабаров, перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ (сouncil.gov.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Росія допускає розблокування Калінінграду військовим шляхом. Пригрозило Литві війною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "ТАСС".

Голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров допустив воєнне зіткнення Росії та Литви через блокаду Калінінграду.

"Норма про те, що Російська Федерація забезпечує цілісність і недоторканність своєї території, прописана у статті 4 Конституції РФ. Росія не тільки на словах показує, що ніколи не віддасть ні п'яди своєї землі. Деякі, з дозволу сказати, "політики", що "вентилюють" питання можливості відторгнути Калінінград, повинні розуміти, що це може закінчитися військовим зіткненням з Росією. Не думаю, що НАТО цього не розуміє", - відзначив сенатор.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці конфлікту між Росією та Литвою. Остання запровадила транспортну блокаду Калінінграда, а у Кремлі заявляють про "захисти своїх національних інтересів", якщо блокаду найближчим часом не знімуть.

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