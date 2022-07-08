UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Блокада Калининграда: Москва угрожает Литве "жесткими мерами" в ближайшие дни

Фото: Мария Захарова, представитель МИД России facebook.com/MIDRussia)
Автор: Сергей Пышкин

Россия якобы завершила подготовку к мерам в отношении Литвы и ЕС в ответ на блокирование транзита в Калининград. Угрожает их применить уже в ближайшие дни.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Интерфакс".

"Ждать до бесконечности мы не будем. Еще раз предупреждаем, что, если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то Россия примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, подготовка которых уже завершена. Решение проблемы слишком затянулось", - заявила Захарова.

В то же время Захарова добавила, что российские экономические операторы несут убытки из-за блокады города.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности конфликта между Россией и Литвой. Литва ввела транспортную блокаду Калининграда, а в Кремле угрожают "защитой национальных интересов", если блокаду в ближайшее время не снимут.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КалининградРоссийская ФедерацияЛитва