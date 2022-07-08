Блокада Калининграда: Москва угрожает Литве "жесткими мерами" в ближайшие дни

Россия якобы завершила подготовку к мерам в отношении Литвы и ЕС в ответ на блокирование транзита в Калининград. Угрожает их применить уже в ближайшие дни.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Интерфакс".
"Ждать до бесконечности мы не будем. Еще раз предупреждаем, что, если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то Россия примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, подготовка которых уже завершена. Решение проблемы слишком затянулось", - заявила Захарова.
В то же время Захарова добавила, что российские экономические операторы несут убытки из-за блокады города.
Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности конфликта между Россией и Литвой. Литва ввела транспортную блокаду Калининграда, а в Кремле угрожают "защитой национальных интересов", если блокаду в ближайшее время не снимут.
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