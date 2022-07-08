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Блокада Калінінграду: Москва погрожує Литві "жорсткими заходами" найближчими днями

Фото: Марія Захарова, представник МЗС Росії (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Сергій Пишкін

Росія нібито завершила підготовку до заходів щодо Литви і ЄС у відповідь на блокування транзиту до Калінінграда. Погрожує їх застосувати вже найближчими днями.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "Интерфакс".

"Чекати до нескінченності ми не будемо. Ще раз попереджаємо, що, якщо найближчими днями ситуація не стабілізується, то Росія вживе щодо Литви та Євросоюзу жорсткі заходи, підготовка яких вже завершена. Вирішення проблеми надто затягнулося", - заявила Захарова.

Водночас Захарова додала, що російські економічні оператори зазнають збитки через блокаду міста.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало всі подробиці конфлікту між Росією і Литвою. Литва ввела транспортну блокаду Калінінграда, а в Кремлі погрожують "захистом національних інтересів", якщо блокаду найближчим часом не знімуть.

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