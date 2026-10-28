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Блок Нетаньяху лідирує на виборах в Ізраїлі після підрахунку 85% голосів

15:32 28.10.2026 Ср
2 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (Getty Images)

Блок на чолі з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу набирає 53 місця на виборах в Ізраїлі за результатами підрахунку понад 85% голосів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Центральна виборча комісія опрацювала близько 93% звичайних бюлетенів, що становить 85,6% від загальної кількості.

Для формування більшості в парламенті необхідно отримати щонайменше 61 місце.

  • Блок Нетаньяху - 53 місця.

  • Блок Гаді Айзенкота - 48 місць.

  • Арабські партії - 19 місць (історичний максимум).

Наразі результати не є остаточними.

Комісія має перевірити решту 7% звичайних бюлетенів та підрахувати близько 600 000 голосів у подвійних конвертах, які додадуть найближчими днями.

Керівний бар'єр у 3,25% не змогли перетнути такі політичні сили - "Резервісти" (2,6%), "Народ Ізраїлю" (1,6%) та "Хареді" (0,2%).

Нагадаємо, що 27 жовтня в Ізраїлі відбулися парламентські вибори, на яких зафіксували рекордну явку виборців із 1999 року - понад 77,7%.

Виборча кампанія проходила на тлі гострої політичної боротьби та безпекових викликів у регіоні.

Наразі ключовим питанням залишається конфігурація майбутньої коаліції, адже жоден із блоків поки не гарантував собі абсолютної більшості у 61 мандат.

Також експерти аналізували можливі наслідки виборів в Ізраїлі для України та сценарії розвитку подій на Близькому Сході.

Перемога опозиції може активізувати діалог між Києвом та Єрусалимом, зокрема у сфері протидії іранським дронам та обміну військовим досвідом.

Водночас переформатування влади в Ізраїлі спроможне суттєво вплинути на загальний баланс сил та геополітичну ситуацію у регіоні.

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НетаньяхуІзраїль