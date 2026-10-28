Блок Нетаньяху лідирує на виборах в Ізраїлі після підрахунку 85% голосів

Нагадаємо, що 27 жовтня в Ізраїлі відбулися парламентські вибори, на яких зафіксували рекордну явку виборців із 1999 року - понад 77,7%.

Виборча кампанія проходила на тлі гострої політичної боротьби та безпекових викликів у регіоні.

Наразі ключовим питанням залишається конфігурація майбутньої коаліції, адже жоден із блоків поки не гарантував собі абсолютної більшості у 61 мандат.

Також експерти аналізували можливі наслідки виборів в Ізраїлі для України та сценарії розвитку подій на Близькому Сході.

Перемога опозиції може активізувати діалог між Києвом та Єрусалимом, зокрема у сфері протидії іранським дронам та обміну військовим досвідом.

Водночас переформатування влади в Ізраїлі спроможне суттєво вплинути на загальний баланс сил та геополітичну ситуацію у регіоні.