Блок Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле после подсчета 85% голосов

Напомним, что 27 октября в Израиле состоялись парламентские выборы, на которых зафиксировали рекордную явку избирателей с 1999 года - более 77,7%.

Избирательная кампания проходила на фоне острой политической борьбы и вызовов безопасности в регионе.

Пока ключевым вопросом остается конфигурация будущей коалиции, ведь ни один из блоков пока не гарантировал себе абсолютного большинства в 61 мандат.

Также эксперты анализировали возможные последствия выборов в Израиле для Украины и сценарии развития событий на Ближнем Востоке.

Победа оппозиции может активизировать диалог между Киевом и Иерусалимом, в частности, в сфере противодействия иранским дронам и обмена военным опытом.

В то же время, переформатирование власти в Израиле способно существенно повлиять на общий баланс сил и геополитическую ситуацию в регионе.