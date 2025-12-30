Активістка "публічно звернулася" до СБУ з приводу гучних заяв Безуглої

Народна депутатка Мар'яна Безугла знову опинилася в центрі уваги після появи в публічному просторі заяв про можливу оплату окремих її публікацій у соцмережах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог журналістки Світлани Кушнір.

За її словами, окремі публікації та виступи Мар’яни Безуглої можуть мати комерційний характер.

Посилаючись на джерела з політичного середовища, Кушнір зазначає, що вартість певних дописів нардепки у соцмережах, коментарів із персональними згадками та виступів у парламенті нібито вимірюється тисячами доларів.

Також активістка наводить епізоди з політичної діяльності Безуглої з моменту її обрання до Верховної Ради. Зокрема, Світлана Кушнір пише, що під час виборчої кампанії в Оболонському районі Києва громадська мережа "Опора" фіксувала роздачу брендованої продукції за підписку на сторінки кандидатки у соціальних мережах.

Окрему увагу Кушнір приділила заявам Мар'яни Безуглої після початку повномасштабного вторгнення РФ, як от її критиці військового керівництва України.

Активістка розповідає, що спочатку об’єктом таких заяв був тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, а згодом - чинний головнокомандувач Олександр Сирський.

"Безугла публічно заявляла про наявність системних проблем у війську та зверталася до ДБР зі скаргами на Сирського, пов’язуючи це з перешкоджанням її депутатській діяльності", - зазначила Кушнір.

Також журналістка згадала події літа 2022 року під час боїв за Сєвєродонецьк і Лисичанськ, посилаючись на публікації у відкритих джерелах. Йшлося про перебування депутатки Мар'яни Безуглої на командних пунктах ЗСУ, що нібито "зірвало евакуацію" мирного населення з міста.

Окремо Кушнір звернула увагу на заяви Безуглої після ракетного обстрілу 26 серпня 2024 року, коли депутатка висловлювала версію щодо обставин втрати винищувача F-16, який нібито "був збитий ЗРК Patriot через дискоординацію між підрозділами". Згодом цю інформацію спростувало командування Повітряних сил ЗСУ.

Кушнір також зазначає, що після низки скандалів Безуглу було звільнено з посади заступниці голови профільного парламентського комітету, а її діяльність стала предметом звернень до правоохоронних органів.

"Попри це, Безугла досі залишається народною депутаткою та продовжує публічну діяльність", - зазначає активістка, ставлячи питання про відсутність правової оцінки дій парламентарки.

Свій допис Свтілана Кушнір назвала "публічним зверненням" до Служби безпеки України з вимогою відкрити проти Мар'яни Безуглої кримінальну справу за статтею 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).