Блогери, кремлівський історик та "коханка" Путіна: хто потрапив під нові санкції України

Президент України Володимир Зеленський підписав три укази про ведення санкцій. Під них потрапили чиновники окупаційної влади Криму, пропагандисти і проросійські діячі з Молдови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Офісу президента.
Зокрема, під нові обмеження потрапили:
Крім того, застосовано санкції проти 11 громадських і політичних діячів Молдови, які просувають проросійські наративи та виправдовують агресію Росії. Серед них Василе Боля, який популяризує зовнішнє політику РФ у медіа, і Дмитрій Константінов, що очолює народні збори Гагаузії та відкрито повторює тези російської пропаганди.
Третій пакет санкцій стосується 66 фізичних і 13 юридичних осіб, причетних до порушень прав людини в окупованому Криму. Серед них представники окупаційної влади, "судді" і організації, залучені до допомоги армії РФ.
"До цього списку потрапили, зокрема, Валентина Лаврик - так звана міністр освіти, науки та молоді тимчасово окупованого Криму, яка впроваджує російські освітні стандарти й мілітаризує навчальний процес, а також судді Василь Злотніков і Денис Ізотенко, які ухвалювали репресивні вироки щодо жителів Криму", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, майже два тижні тому Україна ввела нові персональні санкції проти осіб і компаній, які підтримують ВПК, тіньовий флот і енергетичний сектор Росії.
Під обмеження потрапили 37 фізичних осіб і 35 компаній. Одна з них з Білорусі.