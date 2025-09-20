UA

Блогери, кремлівський історик та "коханка" Путіна: хто потрапив під нові санкції України

Фото: ймовірна коханка Путіна Катерина Мізуліна (росЗМІ)
Автор: Едуард Ткач

Президент України Володимир Зеленський підписав три укази про ведення санкцій. Під них потрапили чиновники окупаційної влади Криму, пропагандисти і проросійські діячі з Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Офісу президента.

Зокрема, під нові обмеження потрапили:

  • блогери Всеволод Філімоненко та Олександр Роджерс (він публічно заперечував існування України);
  • колишній власник збанкрутілого "Дельта Банку" Микола Лагун;
  • російська громадська діячка та імовірна коханка глави Кремля Володимира Путіна Катерина Мізуліна;
  • перший заступник глави МВС Росії Андрій Кікоть;
  • кремлівський історик Олександр Дюков.

Крім того, застосовано санкції проти 11 громадських і політичних діячів Молдови, які просувають проросійські наративи та виправдовують агресію Росії. Серед них Василе Боля, який популяризує зовнішнє політику РФ у медіа, і Дмитрій Константінов, що очолює народні збори Гагаузії та відкрито повторює тези російської пропаганди.

Третій пакет санкцій стосується 66 фізичних і 13 юридичних осіб, причетних до порушень прав людини в окупованому Криму. Серед них представники окупаційної влади, "судді" і організації, залучені до допомоги армії РФ.

"До цього списку потрапили, зокрема, Валентина Лаврик - так звана міністр освіти, науки та молоді тимчасово окупованого Криму, яка впроваджує російські освітні стандарти й мілітаризує навчальний процес, а також судді Василь Злотніков і Денис Ізотенко, які ухвалювали репресивні вироки щодо жителів Криму", - йдеться у повідомленні.

Санкції України проти причетних до допомоги РФ

Нагадаємо, майже два тижні тому Україна ввела нові персональні санкції проти осіб і компаній, які підтримують ВПК, тіньовий флот і енергетичний сектор Росії.

Під обмеження потрапили 37 фізичних осіб і 35 компаній. Одна з них з Білорусі.

