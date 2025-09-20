Блогеры, кремлевский историк и "любовница" Путина: кто попал под новые санкции Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал три указа о ведении санкций. Под них попали чиновники оккупационных властей Крыма, пропагандисты и пророссийские деятели из Молдовы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Офиса президента.
В частности, под новые ограничения попали:
Кроме того, применены санкции против 11 общественных и политических деятелей Молдовы, которые продвигают пророссийские нарративы и оправдывают агрессию России. Среди них Василе Боля, который популяризирует внешнюю политику РФ в медиа, и Дмитрий Константинов, возглавляющий народное собрание Гагаузии и открыто повторяющий тезисы российской пропаганды.
Третий пакет санкций касается 66 физических и 13 юридических лиц, причастных к нарушениям прав человека в оккупированном Крыму. Среди них представители оккупационной власти, "судьи" и организации, привлеченные к помощи армии РФ.
"В этот список попали, в частности, Валентина Лаврик - так называемая министр образования, науки и молодежи временно оккупированного Крыма, которая внедряет российские образовательные стандарты и милитаризирует учебный процесс, а также судьи Василий Злотников и Денис Изотенко, которые принимали репрессивные приговоры в отношении жителей Крыма", - говорится в сообщении.
Напомним, почти две недели назад Украина ввела новые персональные санкции против лиц и компаний, которые поддерживают ВПК, теневой флот и энергетический сектор России.
Под ограничения попали 37 физических лиц и 35 компаний. Одна из них из Беларуси.