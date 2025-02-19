Близько тисячі КНДРівців навчаються в Росії на новій техніці, - Скібіцький

Участь КНДР у війні проти України

Минулого року Північна Корея відправила своїх військових до Російської Федерації для участі у війні проти України. Солдати КНДР беруть участь у боях у Курській області.

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), станом на початок лютого КНДР втратила близько 4 тисяч солдатів у Курській області. Зокрема, як пише NHK, Північна Корея отримує технічну допомогу від Росії для розробки кількох типів безпілотників для масового виробництва.

Як відзначав керівник ГУР Кирило Буданов, участь КНДР у війні проти України створює серйозну загрозу для системи безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

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