Близько половини демократів вважають, що Байдену не слід йти на другий термін, - The Hill

Близько половини демократів стверджують, що президенту США Джо Байдену не слід переобиратися на другий термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill .

Згідно з опитуванням, понад 60% усіх респондентів заявили, що Байден, який є першим вісімдесятирічним президентом, занадто старий для роботи в уряді.

Соціологи також виявили, що 44% демократів вважають, що Байден не повинен переобиратися на другий термін.

Близько двох третин респондентів заявили, що не хочуть, щоб Байден або колишній президент Дональд Трамп балотувалися знову.

Окрім того, опитування показало, що Байден випереджає Трампа в гіпотетичному двобої на 5 пунктів - 43% проти 38%.

Однак, попри те, що опитування показують, що багато американців не хочуть, щоб Байден або Трамп знову балотувалися у 2024 році, обидва вони, схоже, мають значні переваги, щоб виграти номінації від своїх партій.