ua ru
Вт, 25 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Близько половини демократів вважають, що Байдену не слід йти на другий термін, - The Hill

Новость на русском →
США, Вівторок 25 квітня 2023 22:15
Близько половини демократів вважають, що Байдену не слід йти на другий термін, - The Hill Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Близько половини демократів стверджують, що президенту США Джо Байдену не слід переобиратися на другий термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Згідно з опитуванням, понад 60% усіх респондентів заявили, що Байден, який є першим вісімдесятирічним президентом, занадто старий для роботи в уряді.

Соціологи також виявили, що 44% демократів вважають, що Байден не повинен переобиратися на другий термін.

Близько двох третин респондентів заявили, що не хочуть, щоб Байден або колишній президент Дональд Трамп балотувалися знову.

Окрім того, опитування показало, що Байден випереджає Трампа в гіпотетичному двобої на 5 пунктів - 43% проти 38%.

Однак, попри те, що опитування показують, що багато американців не хочуть, щоб Байден або Трамп знову балотувалися у 2024 році, обидва вони, схоже, мають значні переваги, щоб виграти номінації від своїх партій.

Нагадаємо, у вівторок, 25 квітня, американський лідер Джо Байден офіційно оголосив, що братиме участь у наступних президентських виборах. Вони заплановані на 2024 рік.

Також раніше повідомлялося, що Байден готується до старту своєї передвиборчої кампанії, яка може відбутися у квітні цього року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Вибори в США
NEWS
Вивозять тільки колаборантів. Росіяни почали евакуацію з Кам'янки-Дніпровської
Вивозять тільки колаборантів. Росіяни почали евакуацію з Кам'янки-Дніпровської
DAILY
Михайло Самусь: Західні партнери більш за все бояться розпаду Росії
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Михайло Самусь: Західні партнери більш за все бояться розпаду Росії