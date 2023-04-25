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Около половины демократов считают, что Байдену не следует уходить на второй срок, - The Hill

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США, Вторник 25 апреля 2023 22:15
Около половины демократов считают, что Байдену не следует уходить на второй срок, - The Hill Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Около половины демократов утверждают, что президенту США Джо Байдену не следует переизбираться на второй срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Согласно опросу, более 60% всех респондентов заявили, что Байден, являющийся первым восьмидесятилетним президентом, слишком стар для работы в правительстве.

Социологи также обнаружили, что 44% демократов считают, что Байден не должен переизбираться на второй срок.

Около двух третей респондентов заявили, что не хотят, чтобы Байден или бывший президент Дональд Трамп снова баллотировались.

Кроме того, опрос показал, что Байден опережает Трампа в гипотетическом поединке на 5 пунктов - 43% против 38%.

Однако, несмотря на то, что опросы показывают, что многие американцы не хотят, чтобы Байден или Трамп снова баллотировались в 2024 году, оба, похоже, имеют значительные преимущества, чтобы выиграть номинации от своих партий.

Напомним, во вторник, 25 апреля, американский лидер Джо Байден официально объявил, что будет участвовать в следующих президентских выборах. Они запланированы на 2024 год.

Также ранее сообщалось, что Байден готовится к старту своей предвыборной кампании, которая может состояться в апреле этого года.

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