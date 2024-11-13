Близько 96% європейських євреїв за останній рік стикались з антисемітизмом, – учасники KJF-2024

Майбутня адміністрація переможця президентських виборів у США Дональда Трампа виведе питання боротьби з антисемітизмом на новий рівень і продовжить працювати над тим, щоб інформувати громадськість про цю проблему та сприяти її ліквідації.

Про це заявив голова Центру єврейського впливу (Centre for Jewish Impact) Роберт Зінгер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

Цьогорічний форум, організаторами якого є Єврейська конфедерація України та The Jerusalem Post, присвячений питанням протистояння, яке утворюють Росія, Іран та Північна Корея, та питанням усунення загрози зростання антисемітизму в усьому світі.

"Те, що відбувається на вулицях у Сполучених Штатах, в Європі та у різних місцях по всьому світу (антисемітські явища - ред.), – це те, що ніхто з нас не міг собі уявити знову", – сказав Зінгер і підкреслив, що більшість ізраїльтян налаштовані оптимістично щодо нової політики Трампа у цьому напрямку.

За даними голови Центру єврейського впливу, у країнах Європи протягом останнього року з антисемітизмом стикались близько 96% європейських євреїв. Зінгер вважає, що ставлення нинішньої та майбутньої американської адміністрації до глобальної проблеми антисемітизму матиме критичне значення в найближчі роки.

"Сполучені Штати повинні продовжувати підтримку і стати лідерами у боротьбі з антисемітизмом у всьому світі", - підсумував Зінгер.

Зі свого боку, генеральний директор Конференції президентів найбільших єврейських організацій Америки Вільям Дарофф запевнив, що зв'язок між США та Ізраїлем неймовірно міцний, у регіоні Близького Сходу перебувають десятки тисяч американських моряків і солдатів, які забезпечують безпеку Ізраїлю та Заходу, а підтримка, яку Сполучені Штати надали у вигляді озброєння, була неймовірно потужною.

Нагадаємо, KJF-2024 відкрився зі вступного слова президента Єврейської конфедерації України, віцепрезидента Всесвітнього Єврейського Конгресу Бориса Ложкіна. Він, зокрема, нагадав, що під час попереднього терміну Дональда Трампа Україна почала активніше отримувати військову підтримку, яка згодом допомогла протистояти російській агресії.

Медіапартнерами KJF-2024 є: NV, Oboz.ua, РБК-Україна, Telegraf.ua, Інтер.