Около 96% европейских евреев за последний год сталкивались с антисемитизмом, – участники KJF-2024.

Будущая администрация победителя президентских выборов в США Дональда Трампа выведет вопрос борьбы с антисемитизмом на новый уровень и продолжит работать над тем, чтобы информировать общественность об этой проблеме и содействовать ее ликвидации.

Об этом заявил глава Центра еврейского влияния (Centre for Jewish Impact) Роберт Зингер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

Нынешний форум, организаторами которого являются Еврейская конфедерация Украины и The Jerusalem Post, посвящен вопросам противостояния, которое образуют Россия, Иран и Северная Корея, и устранению угрозы роста антисемитизма во всем мире.

"Происходящее на улицах в Соединенных Штатах, в Европе и в разных местах по всему миру (антисемитские явления - ред.) – это то, что никто из нас не мог себе представить снова", – сказал Зингер и подчеркнул, что большинство израильтян настроены оптимистично по поводу новой политики Трампа в этом направлении.

По данным главы Центра еврейского влияния, в странах Европы за последний год с антисемитизмом сталкивались около 96% европейских евреев. Зингер считает, что отношение нынешней и будущей американской администрации к глобальной проблеме антисемитизма будет иметь критическое значение в ближайшие годы.

"Соединенные Штаты должны продолжать поддержку и стать лидерами по борьбе с антисемитизмом во всем мире", - подытожил Зингер.

Со своей стороны, генеральный директор Конференции президентов крупнейших еврейских организаций Америки Уильям Дарофф уверяет, что связь между США и Израилем невероятно прочна, в регионе Ближнего Востока находятся десятки тысяч американских моряков и солдат, обеспечивающих безопасность Израиля и Запада, а поддержка, которую Соединенные Штаты оказали в виде вооружения, была невероятно мощной.

Напомним, KJF-2024 открылся со вступительного слова президента Еврейской конфедерации Украины, вице-президента Всемирного Еврейского Конгресса Бориса Ложкина. Он, в частности, напомнил, что в предыдущие сроки Дональда Трампа Украина начала активнее получать военную поддержку, которая впоследствии помогла противостоять российской агрессии.

Медиапартнеры KJF-2024: NV, Oboz.ua, РБК-Україна, Telegraf.ua, Інтер.