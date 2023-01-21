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Близько 80% співробітників Twitter було звільнено після покупки компанії Маском, - ЗМІ

Фото: близько 80% співробітників Twitter було звільнено після покупки компанії Маском (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Кількість штатних співробітників Twitter сьогодні становить близько 1,3 тисячі осіб, серед них менше 550 інженерів. Після покупки компанії Ілоном Маском штат скоротився на 6,2 тисяч людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Повідомляється, що зараз 75 співробітників перебувають у відпустці. У складі команди з довіри та безпеки залишилося менше 20 співробітників, які працюють повний робочий день. Як зазначає одне з джерел серед інженерів, що звільнилися, скорочення суттєво ускладнюють обслуговування соцмережі.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, щоTwitter виставив на аукціон брендовий логотип "пташку", офісні меблі та інше обладнання.

Наприкінці грудня 2022 року РБК-Україна повідомляло, що, за словами Ілона Маска, Twitter поки не загрожує неминуче банкрутство – над витратами компанії встановили контроль. Раніше ми писали, чому Ілон Маск за останні місяці втратив понад 200 мільярдів доларів.

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