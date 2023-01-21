Около 80% сотрудников Twitter были уволены после покупки компании Маском, - СМИ

Количество штатных сотрудников Twitter сегодня составляет около 1,3 тысячи человек, среди них — меньше 550 инженеров. После покупки компании Илоном Маском штат сократился на 6,2 тысячи человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC .

Сообщается, что сейчас 75 сотрудников находятся в отпуске. В составе команды по доверию и безопасности осталось меньше 20 сотрудников, которые работают полный рабочий день. Как отмечает один из источников среди уволившихся инженеров, сокращения существенно затрудняют обслуживание соцсети.

Напомним, ранее появилась информация, что Twitter выставил на аукцион брендовый логотип "птичку", офисную мебель и другое оборудование.

В конце декабря 2022 года РБК-Украина сообщало, что, по словам Илона Маска, Twitter пока не угрожает неизбежное банкротство - над расходами компании установили контроль. Ранее мы писали, почему Илон Маск за последние месяцы потерял более 200 млрд долларов.

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