Близько 60 "Шахедів" і понад 10 ракет летіли на Львів: з'явились кадри наслідків атаки

Сьогодні, 10 вересня, вночі на Львів летіли близько 60 ворожих ударних безпілотників та понад 10 ракет. Зафіксовано влучання уламків у цивільний склад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Львова Андрія Садового .

"Сьогодні вночі на Львів летіли близько 60 ворожих шахедів і понад 10 ракет. Дякую нашим силам ППО за те, що не допустили біди", - розповів мер.

За його словами, жертв та руйнувань житлового фонду немає.

Проте, як уточнив Садовий, є потрапляння уламків у цивільний склад на Авіаційній. Наразі в місті оцінюють завдані збитки.

Фото: наслідки російської атаки на Львів (t.me/andriysadovyi)