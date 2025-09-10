Близько 60 "Шахедів" і понад 10 ракет летіли на Львів: з'явились кадри наслідків атаки
Сьогодні, 10 вересня, вночі на Львів летіли близько 60 ворожих ударних безпілотників та понад 10 ракет. Зафіксовано влучання уламків у цивільний склад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Львова Андрія Садового.
"Сьогодні вночі на Львів летіли близько 60 ворожих шахедів і понад 10 ракет. Дякую нашим силам ППО за те, що не допустили біди", - розповів мер.
За його словами, жертв та руйнувань житлового фонду немає.
Проте, як уточнив Садовий, є потрапляння уламків у цивільний склад на Авіаційній. Наразі в місті оцінюють завдані збитки.
Фото: наслідки російської атаки на Львів (t.me/andriysadovyi)
Масована атака на Україну 10 вересня
Сьогодні вночі Росія розпочала нову атаку на Україну з використанням ударних безпілотників типу "Шахед". Вранці також було зафіксовано запуск крилатих та балістичних ракет.
У низці областей оголошено повітряну тривогу, у Києві та Львові чути вибухи. Під час атаки безпілотники масово порушили повітряний простір Польщі, яка вперше відбила атаку дронів.
За даними Повітряних сил, у ніч на 10 вересня українські захисники відбили одну з наймасштабніших повітряних атак з початку повномасштабної війни.
Ворог випустив 458 засобів ураження, зокрема 415 дронів-камікадзе та десятки ракет різних типів. Сили оборони України збили або подавили 413 з них.