У Львові пролунали вибухи під час атаки "Шахедів"

Львів, Середа 10 вересня 2025 02:56
У Львові пролунали вибухи під час атаки "Шахедів" Ілюстративне фото: вибухи у Львові (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

У Львові чутно вибухи. У місті працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Львівської ОВА Максима Козицького та міського голови Львова Андрія Садового.

"У місті було чути вибухи. Про наслідки обстрілів не пишіть у соцмережах, а повідомляйте на Гарячу лінію міста 1580!" - закликав Андрій Садовий.

Максим Козицький повідомив про роботу ППО у місті, порадив перебувати подалі від вікон і зберігати інформаційну тишу.

Раніше повідомляось про ворожий безпілотник, який тримає курс на Львів, а також про висока загрозу БпЛА у Яворівському районі Львівської області.

Львів зазнав масштабної атаки російських дронів у ніч на 3 вересня. Тоді у Львові також лунали вибухи і працювали сили ППО.

У той же день під масованою атакою "Шахедів" перебував Луцьк.

Також вибухи через роботу ППО лунали у Києві.

