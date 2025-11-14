Близько 430 дронів і 18 ракет в ударі. Зеленський назвав головні особливості обстрілу РФ

="З ночі працюють наші екстрені служби на місцях російських ударів. Підлий обстріл. Станом на зараз уже відомо про десятки поранених людей, у тому числі це діти та вагітна жінка. На жаль, четверо людей загинуло", - заявив Зеленський.

За його словами, в нічному ударі було близько 430 дронів і 18 ракет, в тому числі балістика та аеробалістика.

"Спеціально прорахована атака, щоб якомога більше нашкодити людям і цивільній інфраструктурі. Лише в Києві є руйнування в десятках багатоповерхівок. Від уламків "Іскандера" пошкоджене Посольство Азербайджану. Головний напрямок атаки – Київ", - підкреслив глава держави.

Він також зазначив, що ворог бив й по Київщині, Харківщині, Одещині. За попередніми даними, вранці росіяни застосували ракету "Циркон" на Сумщині.

"Вже доповідав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко щодо ходу рятувальних робіт на місцях. Також доповідав командувач Повітряних сил Анатолій Кривоножко щодо результатів роботи протиповітряної оборони", - додав Зеленський.

Президент також зазначив, що Україна відповідає на ці удари далекобійною силою, а світ має зупиняти ці удари проти життя санкційно.

"Росія все ще може продавати нафту й будувати свої схеми. Це все треба припинити. Багато роботи йде з партнерами заради посилення ППО, але недостатньо. Потрібне зміцнення додатковими системами та ракетами-перехоплювачами. Європа та США можуть допомогти. Розраховуємо на реальні рішення", - підсумував Зеленський.