Около 430 дронов и 18 ракет в ударе. Зеленский назвал главные особенности обстрелов РФ

"С ночи работают наши экстренные службы на местах российских ударов. Подлый обстрел. По состоянию на сейчас уже известно о десятках раненых людей, в том числе это дети и беременная женщина. К сожалению, четыре человека погибли", - заявил Зеленский.

По его словам, в ночном ударе было около 430 дронов и 18 ракет, в том числе баллистика и аэробаллистика.

"Специально просчитана атака, чтобы как можно больше навредить людям и гражданской инфраструктуре. Только в Киеве есть разрушения в десятках многоэтажек. От обломков "Искандера" повреждено Посольство Азербайджана. Главное направление атаки - Киев", - подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что враг бил и по Киевской, Харьковской, Одесской областях. По предварительным данным, утром россияне применили ракету "Циркон" в Сумской области.

"Уже докладывал министр внутренних дел Игорь Клименко о ходе спасательных работ на местах. Также докладывал командующий Воздушных сил Анатолий Кривоножко о результатах работы противовоздушной обороны", - добавил Зеленский.

Президент также отметил, что Украина отвечает на эти удары дальнобойной силой, а мир должен останавливать эти удары против жизни санкционно.

"Россия все еще может продавать нефть и строить свои схемы. Это все надо прекратить. Много работы идет с партнерами ради усиления ПВО, но недостаточно. Нужно укрепление дополнительными системами и ракетами-перехватчиками. Европа и США могут помочь. Рассчитываем на реальные решения", - подытожил Зеленский.