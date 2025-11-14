RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Около 430 дронов и 18 ракет в ударе. Зеленский назвал главные особенности обстрелов РФ

Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью выпустили по территории Украины около 430 дронов и 18 ракет, в том числе баллистику и аэробаллистику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"С ночи работают наши экстренные службы на местах российских ударов. Подлый обстрел. По состоянию на сейчас уже известно о десятках раненых людей, в том числе это дети и беременная женщина. К сожалению, четыре человека погибли", - заявил Зеленский.

По его словам, в ночном ударе было около 430 дронов и 18 ракет, в том числе баллистика и аэробаллистика.

"Специально просчитана атака, чтобы как можно больше навредить людям и гражданской инфраструктуре. Только в Киеве есть разрушения в десятках многоэтажек. От обломков "Искандера" повреждено Посольство Азербайджана. Главное направление атаки - Киев", - подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что враг бил и по Киевской, Харьковской, Одесской областях. По предварительным данным, утром россияне применили ракету "Циркон" в Сумской области.

"Уже докладывал министр внутренних дел Игорь Клименко о ходе спасательных работ на местах. Также докладывал командующий Воздушных сил Анатолий Кривоножко о результатах работы противовоздушной обороны", - добавил Зеленский.

Президент также отметил, что Украина отвечает на эти удары дальнобойной силой, а мир должен останавливать эти удары против жизни санкционно.

"Россия все еще может продавать нефть и строить свои схемы. Это все надо прекратить. Много работы идет с партнерами ради усиления ПВО, но недостаточно. Нужно укрепление дополнительными системами и ракетами-перехватчиками. Европа и США могут помочь. Рассчитываем на реальные решения", - подытожил Зеленский.

 

Россия в ночь на 14 ноября нанесла массированный удар по ряду регионов Украины. Основным вектором комбинированной атаки РФ стала столица.

По состоянию на утро в Киеве известно о 26 пострадавших и четырех погибших в результате массированной ночной атаки РФ.

Также российские войска ночью атаковали Киевскую область. В результате обстрела возникла серия пожаров, ранения получили 6 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийКиевВторжение России в УкраинуРакетный удар