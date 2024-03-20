Близько 30% українців підтримують обмеження прав громадян, які виїхали за кордон

За даними опитування, 54% опитаних вважають, що не варто застосовувати обмеження в правах для мешканців окупованих територій, ще 43% - мають протилежну думку.

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" було проведене 18-24 жовтня 2023 року серед 2000 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Біженці з України у Європі

За даними Агентства ООН у справах біженців станом на 31 грудня 2023 року було зафіксовано в усьому світі 6,357 млн біженців з України (5,954 млн біженців зафіксовано в Європі і 0,404 млн за межами Європи).

За оцінкою НБУ, за рік кількість збільшилася приблизно на 200 тис. осіб за рік.

НБУ прогнозує, що у 2024 році з огляду на збереження високих безпекових ризиків очікується продовження відпливу мігрантів, хоча і незначне (близько 100 тис. осіб за підсумками року).

Після зниження безпекових ризиків у 2025 році в Україну повернеться орієнтовно 400 тис. осіб.

Міжнародний валютний фонд очікує, що близько 2 млн українських біженців назавжди залишаться за кордоном після закінчення війни з Росією.